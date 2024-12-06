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韓稱昨夜朝鮮已向該國放飛約40個氣球
http://www.CRNTT.com   2024-12-06 15:48:27


　　中評社北京12月6日電／據央視新聞消息，當地時間11月29日上午，據韓國聯合參謀本部消息，韓國軍方28日晚間至29日早上共發現朝鮮放飛的約40個氣球，已經確認有約30個左右落入韓國京畿道等首都圈地區，攜帶物品為朝鮮的對韓宣傳單，未發現危險物品。

　　朝鮮方面對此暫無回應。

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