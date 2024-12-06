【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓稱昨夜朝鮮已向該國放飛約40個氣球
http://www.CRNTT.com
2024-12-06 15:48:27
中評社北京12月6日電／據央視新聞消息，當地時間11月29日上午，據韓國聯合參謀本部消息，韓國軍方28日晚間至29日早上共發現朝鮮放飛的約40個氣球，已經確認有約30個左右落入韓國京畿道等首都圈地區，攜帶物品為朝鮮的對韓宣傳單，未發現危險物品。
朝鮮方面對此暫無回應。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓軍稱昨夜今晨朝已向韓放飛約40個氣球
(2024-11-29 10:43:19)
金正恩：美韓欲升級朝鮮半島局勢
(2024-11-18 17:11:24)
韓美日舉行聯合空中演習
(2024-11-05 12:48:35)
韓國召見俄大使 抗議朝鮮派兵援俄
(2024-10-22 15:29:46)
朝中社：朝鮮完全封閉連接韓國的公路和鐵路
(2024-10-17 14:29:15)
韓軍稱朝炸毀部分朝韓間道路，畫面公布
(2024-10-16 09:41:48)
朝方指責韓軍方系無人機侵朝領空事件主犯
(2024-10-15 13:56:37)
韓方稱朝鮮擬炸毀朝韓連接公路
(2024-10-15 09:35:32)
朝軍總參謀部指示朝韓邊境部隊進入射擊態勢
(2024-10-14 10:18:38)
朝鮮譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空
(2024-10-12 12:00:53)