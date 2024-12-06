“比特幣狂飆”背後的美國金融生態與風險

中評社北京12月6日電／比特幣價格5日首次突破10萬美元，成為加密貨幣發展史上的重要節點。最近一個月以來，受美國共和黨籍當選總統唐納德·特朗普公開表態和“親比特幣”提名影響，比特幣再度走出狂飆行情，漲幅超過40%，備受全球資本市場關注。



新華社報道，比特幣狂飆，一定程度體現美國下一政治周期政策走向，關乎監管與資本的長期博弈，關乎美國經濟是否持續“脫實向虛”。究竟是放鬆監管加入資本狂歡，還是改善治理發展普惠金融，看似簡單的抉擇背後蘊藏著深遠的影響。



投射在政治上的影子



“我不喜歡比特幣或其他加密貨幣。它們不是貨幣。這些東西的價值虛無縹緲，極不穩定。不受監管的加密貨幣助長非法活動滋生，比如毒品交易或其他犯罪活動。”



“我正在制訂計劃，確保美國成為全球的加密貨幣之都和世界的比特幣超級大國。”



兩種截然不同的表態，均來自特朗普。前一表態來自他2019年發表在社交媒體上的言論，後一表態來自他今年在田納西州參加比特幣大會時的演講。當下的比特幣狂飆正受到市場對特朗普放鬆加密貨幣監管的預期所推動。



時隔5年，特朗普對加密貨幣的態度為何發生如此變化？有觀察人士認為，這反映美國從事或支持比特幣等加密貨幣交易的機構和資本政治影響力正在提升。

