12月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月7日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月6日主持例行記者會，並就台灣問題、烏克蘭危機、中越關係等回答中外記者提問。以下是問答全文：



林劍：國務院總理李強將於12月9日上午在北京同新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特和亞洲基礎設施投資銀行行長金立群等10家國際經濟組織負責人舉行“1+10”對話會。對話會主題為“凝聚發展共識，促進全球共同繁榮”，各方將圍繞“抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長”、“堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革”和“中國進一步全面深化改革，開辟現代化廣闊前景”等3個議題進行交流。



中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月10日在北京同越南副總理兼外長裴青山共同主持中越雙邊合作指導委員會第十六次會議。



總台央視記者：發言人剛才發布了李強總理將與10個國際經濟組織負責人舉行對話會的信息，中方對此次“1+10”對話會有何期待？



林劍：當前百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，世界經濟復甦乏力，全球性挑戰顯著增多。習近平主席上個月出席亞太經濟合作組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會時呼籲，國際社會要加強國際宏觀經濟政策協調，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。



中方在這個關鍵時間節點舉行“1+10”對話會，旨在同與會國際經濟組織負責人加強政策溝通，共同把脈世界經濟發展前景，推動完善全球經濟治理體系，促進全球共同繁榮。

