外交部答中評：“倚美謀獨”必撞南墻

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月7日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月6日在例行記者會上就賴清德結束“過境”美國一事回答中評社記者提問。林劍表示，美方執意安排賴清德“過境”，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。他指出，“倚美謀獨”必撞南墻，“以台制華”注定失敗。任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。



中評社記者提問，據報導，中國台灣地區領導人賴清德已結束“過境”美國夏威夷、關島，請問發言人對此有何評論？



林劍表示，美方執意安排中國台灣地區領導人賴清德“過境”美國夏威夷、關島，開展官方往來，助台拓展所謂“國際空間”，為“台獨”分裂活動提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中國主權和領土完整，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。



林劍說，一個中國原則是中美關係政治基礎和國際關係基本準則。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。“台獨”分裂行徑同台海和平穩定水火不容。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持“台獨”等承諾，停止美台官方往來，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何形式縱容支持“台獨”分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係、維護台海和平。



林劍強調，“倚美謀獨”必撞南墻，“以台制華”注定失敗。任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

