李風答中評：去中國化是陰險圖謀不會得逞

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港12月8日電（記者 段曉魯）近些年來，民進黨當局不斷在島內推行“去中國化”，並把中華文化污蔑成“大陸對台統戰的工具”。香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社採訪，他表示，民進黨當局試圖將中國文化與台灣文化作切割，這是非常陰險的圖謀，但事實上中國文化在台灣的根基是非常深的，無論民進黨怎麼“去中國化”都是徒勞，不會得逞。



李風表示，民進黨當局在搞“台獨”方面已經到無所不用其極的地步，利用中華文化及民間信仰達到自己“台獨”的目的，這是一種背祖忘宗的行徑，而這些行徑都是在建立一種“台獨”文化工程的基礎之上，是“台獨”的重要步驟。詆毀中華文化，編造歷史，並且想盡辦法排除中國文化在台灣的影響力，這些都是“台獨”文化，千萬不能低估。民進黨當局反覆強調台灣命運共同體，認為中華文化只是台灣文化的一部分，這顯然是顛倒主次，居心叵測，企圖建立台灣文化主體認同，排除中華文化在台灣的主導地位。同時，“台獨”份子認為祖國是一個過時的概念，台灣要拆解祖國認同，雖然“台獨”份子的祖輩來自中國大陸，但卻要在台灣建立一個不同的國家，這也是一種謊言、騙局。



李風亦表示，民進黨在“去中國化”方面是非常荒謬的，甚至是修改課綱不讓台灣年輕一代認識中國文化，不認識中國有名的歷史人物，將中國文化與台灣文化作徹底切割，鼓吹台灣民族主義，這是非常陰險的圖謀。但事實上中國文化在台灣的根基是非常深的，無論民進黨怎麼詆毀中國文化，處心積慮“去中國化”，都是注定失敗。中國文化在台灣早已根生蒂固，這是不爭的事實。台灣人說的語言、用的文字，吃的食物，拜的神靈，以及風俗習慣等，完完全全都是中國化，不可能把這一切都通通不要，中華文化在台灣社會生活中的基因，台獨份子根本無法抹除。

