韓官員披露尹錫悅下令拘捕國會議員細節

中評社北京12月6日電／據央視新聞：當地時間6日，韓國國家情報院院長趙太庸和第一次長洪長源出席了國會情報委員會會議，向國會情報委員會報告緊急戒嚴事件相關的情況。



有部分韓國媒體報導稱，尹錫悅總統在宣布緊急戒嚴時，曾親自指示洪長源與國防部國防防諜司令呂寅兄合作，逮捕執政黨國民力量黨黨首韓東勛等政治人士。洪長源表示：



3日20時22分，尹錫悅電話指示洪長源說：“兩個小時後有重要的事情要說。”要求洪長源等待電話指示。



3日22點53分，在“緊急戒嚴”發布後，尹錫悅電話指示洪長源說：“借此機會全部抓起來，徹底清理。國情院也會給予調查權，首先幫助國防部國防防諜司令，要資金給資金，要人力給人力。”



洪長源隨後從國防防諜司令呂寅兄處收到了逮捕名單，依次序為：



共同民主黨黨首李在明



國會議長禹元植



執政黨國民力量黨黨首韓東勛



共同民主黨最高委員金民錫



共同民主黨院內代表朴贊大



共同民主黨最高委員鄭清來



祖國革新黨黨首曹國



“新聞工廠”主播金禦俊



前大法院院長金明洙等



洪長源說，呂寅兄還表示，要依次抓捕第一批第二批抓捕對象，並將他們拘禁在防諜司的拘禁設施內進行調查。



當地時間6日，韓國總統府一度出面否認韓國總統尹錫悅曾在宣布戒嚴令後指示抓捕政治人物。韓國總統府稱，尹錫悅並未下令抓捕政治人物。但隨即韓國總統府又撤回相關表態。



關於尹錫悅是否曾下令抓人，目前韓國政壇各方說法出現分歧。外界分析，尹錫悅是否下令抓捕政治人物或將影響執政黨關於彈劾投票的傾向，進而左右彈劾案是否通過韓國國會，日後也將有可能成為“內亂罪”調查過程中重要證據。