拉夫羅夫：美國在敘利亞東部培植反政府勢力

中評社北京12月6日電／央視新聞報導：俄羅斯外交部6日凌晨發布了俄羅斯外長拉夫羅夫接受美國記者採訪的內容，拉夫羅夫在回答關於近期敘利亞局勢的問題時表示，在敘利亞東部，美國利用掌握的石油和糧食交易收益“喂養”了某些庫爾德分裂主義分子，以此助長分裂勢力。拉夫羅夫稱，為幫助敘利亞實現內部和解，同時防止分裂主義威脅的加劇，下一次敘利亞問題“阿斯塔納會談”計劃於今年年底或明年年初舉行。



拉夫羅夫強調，在近期阿勒頗及其周邊局勢加劇之後，他分別與土耳其外長菲丹和伊朗外長阿拉格齊進行了交流，三國外長已經商定盡量於本周內在多哈會面，討論敘利亞局勢，同時三國的軍方和安全部門也一直在保持聯繫。



拉夫羅夫指出，俄方希望與所有相關方面就切斷對敘利亞境內恐怖組織的資金和武器供應渠道進行討論。他強調，公開的信息顯示，美國、英國和其他一些國家為了轉移對加沙地帶的注意力希望敘利亞的局勢能夠複雜化，另外還有消息稱以色列也是如此。拉夫羅夫希望本周計劃的三國外長會談能有助於穩定局勢。



11月27日，敘利亞反政府武裝突襲阿勒頗，三天內攻下阿勒頗與伊德利蔔。敘政府軍一直撤退到哈馬，築起防線。從11月30日開始，政府軍與反政府武裝一直在哈馬的郊區激戰。政府軍竭盡全力抵抗數日，到12月5日上午開始有消息傳出哈馬市區將失守，被政府軍數度奪回。但是到5日下午，反政府武裝攻入了哈馬市區，政府軍隨後發表聲明，表示為了保護哈馬市內的平民，撤離到哈馬城外。