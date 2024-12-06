韓民調：尹錫悅宣布戒嚴令後支持率降至13%

中評社北京12月6日電／據央視新聞：韓國民調機構“蓋洛普韓國”12月6日公布的最新民意調查結果顯示，在12月3日至5日面向全國1001名成年人展開一項調查中，韓國總統尹錫悅的支持率比此前一周下跌了3個百分點，跌至16%；對他的負面評價達到了75%，創下自他上任以來的新高。在解除戒嚴令後的4日至5日的調查中，他的支持率跌至13%，是他執政以來的最低水平，對他的負面評價飈升至80%。



“蓋洛普韓國”表示，這與2016年10月第四周時任總統朴槿惠因國政醜聞對國民道歉前後的調查結果非常相似。



政黨支持率方面，執政黨國民力量黨支持率為27%，而最大在野黨共同民主黨支持率為37%。與此前一周調查結果相比，國民力量黨支持率下降了5個百分點，共同民主黨支持率則上升了4個百分點。這也是自尹錫悅政府成立以來，共同民主黨的支持率與國民力量黨之間差距最大的一次。



在對將來的政治領導人的支持率方面，共同民主黨黨首李在明得到了29%的支持率，國民力量黨黨首韓東勛支持率為11%。



當地時間12月3日22時25分，韓國總統尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話，發布緊急戒嚴令。僅6個多小時後，當地時間4日凌晨4時27分左右，尹錫悅宣布接受國會的要求，解除緊急戒嚴令。關於此次戒嚴的理由，尹錫悅主要將矛頭對准了在野黨。