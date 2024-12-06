哈馬失守　敘利亞局勢何去何從？

中評社北京12月6日電／敘利亞軍方5日發表聲明說，反對派武裝在過去數小時內進入敘中部城市哈馬。反對派武裝指揮官同日宣佈已完全控制該市。哈馬是繼敘西北部重鎮阿勒頗之後，反對派武裝攻佔的又一座關鍵城市。



新華社報導，分析人士指出，反對派武裝能在短時間內連下兩城，主要原因包括敘政府盟友分身乏術、反對派武裝準備充分、敘經濟持續惡化等。儘管反對派武裝短期內取得了一定進展，但繼續推進將面臨更多困難，政府軍仍有可能扭轉不利局面。



局勢驟然升級



自11月27日起，敘政府軍與反對派武裝及極端組織人員在敘西北部等地區持續發生大規模交火，敘利亞局勢驟然升級。11月30日，反對派武裝進入敘第二大城市阿勒頗的大部分地區，這是反對派武裝和極端組織2016年以來首次攻入阿勒頗。



戰火隨後蔓延至敘中部城市哈馬，衝突範圍不斷擴大。敘利亞軍方5日發表聲明說，反對派武裝在過去數小時內進入哈馬市，敘軍方將予以反擊，駐紮在哈馬市的政府軍已重新部署並轉移到城外。同日，敘利亞國防部長阿巴斯發表電視講話說，敘政府軍仍部署在哈馬市郊，並做好充分準備履行職責。



反對派武裝主要指揮官阿布·穆罕默德·古拉尼5日宣佈，他們已完全控制哈馬。有報導說，戰鬥在哈馬市外的村莊周圍持續了兩天，但反對派武裝進入城市後，戰鬥在數小時內就結束了。



哈馬是敘利亞第四大城市，也是哈馬省首府，距離首都大馬士革僅約220公里，被視為大馬士革的重要防線，自2011年敘利亞內戰爆發以來一直由敘政府控制。



分析人士指出，哈馬失守後，守衞大馬士革的最後一道重要防線只剩下霍姆斯。霍姆斯是敘第三大城市和重要交通樞紐，向北通往哈馬、阿勒頗，向西北通往敘政府控制下的塔爾圖斯、拉塔基亞等海濱城市。

