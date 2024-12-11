閩港智庫論壇：紀碩鳴論大融合走向海峽灣區

《超訊》總編輯紀碩鳴（中評社 束沐攝） 中評社香港12月11日電（記者 束沐）《超訊》總編輯紀碩鳴在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，閩台大融合加上港澳，則如虎添翼；大融合走向海峽灣區，則成就和平統一；海峽灣區就從和台灣地方政府合作開始。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者展開了深入探討。



港澳助力 閩台融合前景可期



紀碩鳴表示，中共中央、國務院發布“關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見”，要求實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，打造廈金“同城生活圈”，馬祖居民在福州也同等享受當地居民待遇等。這意味著兩岸新的融合模式，以經濟便利推進生活優化，做到我中有你，試行的是兩岸居民生活的和平統一。從和平統一的戰略出發，海峽兩岸融合發展奠定了基礎。這讓執政的民進黨感受到釜底抽薪的痛，說明這一步走的及時，走對了。



他指出，福建與台灣自然有大融合的天時地利人和的優勢，除此之外，與台灣最相通的就是香港與澳門了。港澳與台灣不僅僅同樣有相同的人文，而且制度相同，都是實行資本主義制度，台灣民眾也更能接受兩地多方位這樣的融合。台灣除了是一個香港人很喜歡去旅遊的地方以外，亦是來港旅客的第二大來源地。根據2016年3月的數據，蔡英文上台執政前訪港的台灣旅客在2016年第一季就有50萬人次，在中國內地以外的地區排名第一。對很多台灣旅客來說，香港又是一個飲食和購物的好地方。



他表示，港台兩地有更為緊密的經貿關係。即使在民進黨蔡英文執政的2020年，台灣是香港第二大貿易夥伴﹔第三大港產品出口市場﹔第五大轉口市場﹔以及第二大進口來源地。另根據台灣的統計資料，在2020年，香港是台灣第四大貿易夥伴﹔第三大出口市場；以及第二十七大進口來源地。香港是海峽兩岸間接貿易的一個重要轉口港。香港是台灣企業進入中國大陸和國際市場的重要平台，通過在香港建立橋頭堡，便利台灣企業開拓龐大的中國大陸和國際市場。



他認為，香港優良和蓬勃的專業服務，可以協助台灣企業在全球開拓無限的商機。香港獨特的營商優勢，包括資金自由流動、高效的金融服務、健全的法律制度、市場資訊發達、保護智慧財產權，以及優良的港口設施及貨運服務等，能支援福建及台灣企業的全球業務。在2020年，超過350家母公司在台灣的企業在香港設有辦事處，其中28家以香港為地區總部。在香港的台灣企業是一個多元化的群體，活躍於金融保險、貿易服務、電子產品、飲食旅遊、文化創意及批發零售等多個領域。近年香港投資推廣署亦協助多家台灣企業落戶香港及擴展香港業務，例如誠品書店、富邦人壽及國泰證券等。2017年全球航班班次最繁忙的國際航線，竟是衹有短短個多小時航程的香港至台北航線，共有29494次來回航班。



紀碩鳴說，香港有百萬福建籍港人，有超過3萬台灣人，閩港及港台之間的特殊關係，讓香港完全有條件，按照中央關於“關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見”參與閩台大融合之中，為大融合提供香港及澳門的服務，也融入其中。

