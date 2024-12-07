快評：中美關係重要　台灣只是美國的棋子

中評社快評/外交部發言人林劍12月6日在例行記者會上就賴清德結束“過境”美國一事回答記者提問表示，美方執意安排賴清德“過境”，開展官方往來，助台拓展所謂“國際空間”，為“台獨”分裂活動提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中國主權和領土完整，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。林劍說，台灣“倚美謀獨”必撞南墻，美國“以台制華”注定失敗……



美方此次對賴清德的“過境”安排雖然與過去相比有些變化，但性質同樣是惡劣的，反映美國依然說一套做一套，試圖“以台制華”，並給台灣民進黨當局錯誤訊號，中方的強烈不滿和嚴正交涉是必然的，以後也依然會對美國的涉台言行保持高度的警覺，並作好因應準備。



美國很清楚，一個中國原則是中美關係的政治基礎和國際關係基本準則，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。同時美國也非常了解，中美關係是世界是最重要的雙邊關係，中美之間有巨大的共同利益，無論美方如何定義中美關係，合作是其中的重要內容，美國也有很多事務需要與中國合作，美國只是把台灣視為中美博弈中的一顆棋子，美國考慮的永遠只是自己的利益，而不會為台灣的利益著想。

