李強主持召開國務院常務會議

中評社北京12月7日電／據新華社報導，國務院總理李強12月6日主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究黃河流域生態保護有關工作，討論《中華人民共和國民用航空法（修訂草案）》。



會議指出，這次綜合督查聚焦推動高質量發展、努力實現全年經濟社會發展目標任務，發現並推動解決了一批改革發展堵點難點問題、企業群眾的急難愁盼問題，成效值得肯定。要以督查整改為契機，把問題清單作為責任清單，把各方面的意見建議作為改進工作的著力點，深入研究督查發現的共性問題，舉一反三進行整改，以點帶面推動落實。整改工作要盡量往前趕，能今年整改落實的就不要拖到明年，需要持續推進的要明確階段目標，把問題整改與做好當前工作緊密結合起來，更好助力完成全年經濟社會發展目標任務。要發揮綜合督查對工作的推動促進作用，對工作成效好的要加強表揚激勵，把正面典型立起來，把好的經驗做法推廣開，更好激發幹事創業積極性。



會議指出，近年來黃河流域生態環境質量穩步提升，水安全保障能力持續增強。要深入貫徹習近平總書記主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會時的重要講話精神，牢牢把握重在保護、要在治理的戰略要求，著重處理好水與人口、糧食、能源的關係，持續深入推進黃河流域生態保護，加強環境污染防治，推動發展方式全面綠色轉型，全力保障黃河安瀾，穩步增進民生福祉，推動黃河流域生態保護和高質量發展不斷邁上新台階。



會議討論並原則通過《中華人民共和國民用航空法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要堅持安全第一，統籌發展和安全，加強監督管理，確保運輸生產規模與安全保障能力相匹配。持續提升民航服務品質，挖掘國內市場潛力，實施好相關重大投資項目，強化科技支撐，促進民航高質量發展。堅持開放合作，不斷優化全球航線網絡布局，促進國際經貿往來和人文交流。



會議還研究了其他事項。



