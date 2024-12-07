俄方在“榛樹”導彈發射前30分鐘通報美國

中評社北京12月7日電／據新華社消息，據俄羅斯外交部網站6日發布的消息，俄外長拉夫羅夫日前接受美國媒體人卡爾森採訪時說，11月下旬俄羅斯向烏克蘭境內發射“榛樹”高超音速彈道導彈前30分鐘通報了美國，但並未引起美方重視。



拉夫羅夫說，發射“榛樹”導彈前30分鐘，俄方向美國發送了通報，但美方並未將其視為“某種大型且真正危險的東西”。



拉夫羅夫表示，美國及其向烏克蘭提供遠程武器的盟友必須清楚，俄方將準備使用任何手段阻止西方國家給俄羅斯造成“戰略失敗”。俄方在實戰條件下測試“榛樹”高超音速導彈系統想傳遞的信息是，俄願竭盡全力維護自身合法權利。



拉夫羅夫強調，沒有美國軍事人員的直接參與，烏克蘭顯然無法使用現代化遠程武器對俄羅斯實施打擊。但俄美兩國並未正式交戰，俄方無意同美國打核戰爭。



俄羅斯總統普京11月21日發表電視講話，譴責烏克蘭日前使用美制陸軍戰術導彈系統和英國“風暴之影”巡航導彈等西方遠程武器襲擊俄領土。作為回應，俄武裝力量當天對烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克一處生產導彈的工業區進行了打擊。俄軍在此次行動中測試了新研製的“榛樹”中程高超音速彈道導彈，導彈未攜帶核彈頭。該導彈能以10馬赫的速度攻擊目標。