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王毅將主持中越雙邊合作指導委員會會議
http://www.CRNTT.com   2024-12-07 12:02:01


　　中評社北京12月7日電／據新華社報導，外交部發言人林劍6日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月10日在北京同越南副總理兼外長裴青山共同主持中越雙邊合作指導委員會第十六次會議。

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