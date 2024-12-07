三亞旅遊推介會在東京舉行

中評社北京12月7日電／據新華社消息，由三亞市旅遊發展局、中國駐東京旅遊辦事處、東京中國文化中心共同主辦的“美麗三亞·浪漫天涯”旅遊推介會近日在東京舉行。



此次推介會以深化中日旅遊合作，共促文化交流為主題，旨在為三亞與日本的涉旅機構和企業搭建溝通合作的橋梁。



推介會重點介紹了三亞的熱帶海濱風光、豐富的文化活動和國際化的旅遊設施，吸引了包括日本旅行業協會（JATA）、株式會社阪急交通社、中青旅日本株式會社等在內的中日著名旅行商和航空公司的普遍關注。



三亞市旅遊發展局黨委書記吳小琳在致辭中表示，三亞高度重視與日本市場的合作，並希望通過此次交流為雙方未來發展注入新的活力。近期，中國把對日免簽期限由15天延長至30天，這一政策為日本遊客赴三亞旅遊提供了更加便利的條件，歡迎更多日本遊客前往三亞，感受熱帶風情，三亞期待與日本旅遊企業攜手打造更多優質的旅遊產品和線路。



中國駐東京旅遊辦事處主任歐陽安致辭時表示，日前，我國進一步擴大免簽國家範圍，包括日本在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，不超過30天可免辦簽證入境。加上此前已經出台的一系列入境便利化措施和政策，這些都充分展示了中國歡迎各國遊客的熱情和信心。



日本旅行業協會代表館林章博在致辭中表示，作為熱帶度假勝地，三亞擁有潔白的沙灘和獨特的文化魅力。他提到，日本旅行業協會已於今年7月重新組建工作小組，致力於推動日本赴華旅遊市場復甦。



據瞭解，針對日本市場，三亞於今年10月恢復了“三亞－南京－大阪”航線，“三亞－香港－大阪”航線也將開通，旨在為遊客提供更加便捷的“一程多站”式旅遊體驗。截至目前，三亞已開通26條境外航線，覆蓋東南亞、歐洲等20個國際航點。