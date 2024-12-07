第十九次中越兩黨理論研討會在南昌舉行

中評社北京12月7日電／據新華社報導，12月6日，以“完善發展體制——中國經驗、越南經驗”為主題的第十九次中越兩黨理論研討會在江西省南昌市舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊和越共中央政治局委員、中央理論委員會主席、胡志明國家政治學院院長阮春勝出席並作主旨報告。



李書磊表示，中越是山水相連的社會主義友好鄰邦，“越中情誼深、同志加兄弟”是中越關係最生動的寫照。今年8月，習近平總書記同來華訪問的蘇林總書記舉行會談，就推進中越命運共同體建設作出戰略擘畫，為兩國關係發展指明了方向。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央科學把握國內外發展大勢和經濟發展規律，提出一系列新理念新思想新戰略，引領中國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。中國堅持和加強黨對經濟工作的全面領導，堅持以人民為中心的發展思想，加快構建高水平社會主義市場經濟體制，不斷健全推動經濟高質量發展體制機制，因地制宜發展新質生產力，堅定建設更高水平開放型經濟新體制，推動經濟社會持續健康發展。



阮春勝高度評價中國在建立和完善發展體制方面取得的顯著成就，表示願同中方落實好兩黨最高領導人達成的重要共識，深化理論交流互鑒，推動越中命運共同體建設和社會主義事業不斷向前發展。