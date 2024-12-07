中國“非遺”項目數量世界第一意味著什麼

中評社北京12月7日電／據新華社消息，中國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”日前在巴拉圭舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入人類非物質文化遺產代表作名錄。



至此，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册，總數居世界第一。其中，有39個列入人類非物質文化遺產代表作名錄、4個列入急需保護的非物質文化遺產名錄、1個入選優秀保護實踐名册。



春節申遺成功有哪些重要意義？中國是怎麼做到非遺項目數量世界第一的？中國非遺保護工作將如何繼續推進？



春節申遺成功有哪些重要意義



根據聯合國教科文組織的《保護非物質文化遺產公約》定義，“非物質文化遺產”指被各社區、群體，有時是個人，視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。



2006年，春節被列入國務院公布的第一批國家級非遺代表性項目名錄。隨著中華文化海外傳播範圍的日趨擴大，春節在全球的影響力也日益提升。目前，世界上有近20個國家將農曆新年定為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝農曆新年。去年第78屆聯大還將農曆新年確定為聯合國假日。



中國代表團在巴拉圭申遺現場表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，寄寓著中國人對美好生活的希冀，寄托了中國人的家國情懷，體現了人與自然和諧共生、人與人和睦相處的價值理念。在世代傳承中，該遺產項目為人們追求美好生活賦予持久的精神力量，在促進家庭和睦、社會和諧、經濟發展、環境保護等方面發揮著重要作用，也在世界舞台上促進著文明間的交流交往交融。

