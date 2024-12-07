浙江省江北區以僑引僑　助推經濟高質量發展

在第十五屆中國國際航空航天博覽會上，浙江華擎航空發動機科技有限公司董事長倪金剛（右一）向中外客商介紹該公司自主研發的航天發動機。（圖源：受訪者提供） 中評社北京12月7日電／據海外網報導，“僑夢苑”是國務院僑辦為發揮僑務資源優勢，服務國家重大發展戰略，會同地方政府共同建設的示範性僑商產業集聚區和華僑華人創新創業基地。2017年5月，浙江寧波“僑夢苑”揭牌，成為中國第16家、浙江省迄今唯一的“僑夢苑”。



作為“僑夢苑”核心區，寧波市江北區堅持以僑引僑、產業為基、服務做優，支持、鼓勵、引導僑商僑智回歸，逐步探索出一條“僑智僑力助推高質量發展”的產城融合發展新路子。據統計，2017年至今年5月，江北區成功引進僑資企業168家，有效投資超60億元。



僑商引進來 加速產業融合



渦噴航空發動機、渦電混合動力、起發一體電機……在剛結束不久的第十五屆中國國際航空航天博覽會上，浙江華擎航空發動機科技有限公司帶著自主研發的系列航空發動機產品亮相，受到業內專家廣泛關注。



“渦噴、渦扇等航空發動機主要為高性能無人機、靶機、小型公務機以及E－VTOL（電動垂直起降飛行器）提供動力。”在寧波創業8年，美國歸僑、浙江華擎航空發動機科技有限公司總經理王志強對團隊的創新成果感到自豪。



回顧公司選址在寧波的原因，王志強說：“寧波工業發展基礎厚實，為僑服務細致周到。”寧波沒有讓王志強失望，王志強也為寧波帶來超預期回報。除了經營好自己的企業，王志強所在團隊還擇優培育了逾50家寧波供應商企業進入國際航空製造業產業鏈，核心零部件80%實現本地化生產，初步形成一個民營航空發動機企業製造聯盟。



近年來，江北區依托人才、創新、服務、平台等優勢，積極開發和培育低空經濟市場。如今，在僑商的帶動下，江北區已集聚了一批低空經濟製造及運營服務企業及多家產業鏈上下游企業。



10月29日，一架載有3杯咖啡的XMD10多旋翼無人機，從寧波市江北區萬達廣場起飛。5分鐘後，咖啡被送到中海富華里社區的顧客手中，比車輛運輸節約一半時間。這是寧波首條“商場—社區”無人機航線。負責“空中外賣”的XMD10多旋翼無人機由寧波翼新智能科技有限公司自主研發，不僅擁有最大4.5公斤的載重能力，而且能在中等雨雪天氣中實現精準降落。

