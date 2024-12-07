中國僑聯“親情中華”藝術團走進南非

12月3日，中國僑聯“親情中華”藝術團的演員在南非約翰內斯堡向觀眾謝幕。（圖源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，細膩婉轉的京劇唱段，獨具特色的民族舞蹈，悠揚的二胡曲……中國僑聯“親情中華”藝術團日前在南非約翰內斯堡舉行慰僑演出，精彩紛呈的節目引發觀眾深切共鳴。



“親情中華”藝術團3日和4日在約翰內斯堡連演兩場。歌曲《故鄉的雲》唱出濃濃思鄉情，二胡曲《鴻雁》呈現出遼闊草原的美景，舞蹈《年年有餘》寄托著家鄉父老的祝福，歌曲《我愛你，中國》唱出中國人的驕傲與自豪……節目高潮迭起，觀眾不時報以熱烈的掌聲和喝彩。



中國駐約翰內斯堡總領事潘慶江3日晚在演出前致辭說，“親情中華”作為中國僑聯知名慰僑文化品牌，深受海外僑胞和各國民眾喜愛，也是各國人民深入瞭解中國文化的重要窗口。



北京歌劇舞劇院獨唱演員金響感動地說：“演唱時，觀眾們自發與我互動，還和我一同高聲歌唱。那一刻，讓我覺得大家的心始終緊緊相連。”北京京劇院領銜主演、梅派第三代男旦傳承人胡文閣說：“最是鄉音解鄉愁，希望通過我的表演給大家帶來祖國的溫暖。”中央歌劇院國家一級演員翟今起演唱了歌劇《卡門》中的經典唱段《哈巴涅拉》，“這首歌的音樂元素源於非洲一種舞曲。從這首歌中能感受到文化交流碰撞的力量”。



來自重慶的華僑鄭紫軒帶著一雙兒女前來觀看演出。“孩子們雖然在南非出生，但他們的心依然是中國心。這次演出正是讓他們感受中華文化魅力的好機會。”



為給旅非僑胞帶來高水準文藝盛宴，“親情中華”藝術團提前數月開始籌備，精心編排節目，在博茨瓦納和南非的演出共吸引約4000名觀眾到場觀看。“對我們久居海外的游子來說，能欣賞到這麼高質量的中國節目，機會格外難得，內心分外激動。”已在南非工作生活30多年的華僑沈少波說。