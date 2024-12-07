香港生命科技產業加快培育新質生產力

中評社北京12月7日電／據新華社消息，在港深邊界的河套地區，粵港澳大灣區國際臨床試驗所近日開幕。



這一占地數百平方米的機構，附設的生物樣本庫可儲存40萬餘個組織、血液等生物樣本，將成為香港建設國際醫療創新樞紐的“加速器”：統籌各類公私營資源，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，推動創新生物醫藥成果轉化。



在香港，生命科技領域的發展，既面向大眾，構建普惠而先進的醫療服務體系，也面向未來，以技術創新、產業升級加快培育新質生產力。生命科技未來產業，正在為香港高質量發展孕育出一個健康未來。



上下游融合的產業集群



1997年，分子生物學臨床應用專家盧煜明從海外歸來，加入香港中文大學。當年，他發表一項有關“無創性產前診斷”的突破性研究。經過多年研發，該技術於2011年投入臨床，全球迄今已應用1億餘次，並拓展至癌症篩查領域。



去年6月，盧煜明帶領研究團隊，通過技術入股，與總部設於香港的生物科技企業Prenetics成立合資公司，期待降低多項癌症的早篩成本，惠及更多人。



在生命科技領域，香港擁有2個全球領先的醫學院、9個國家重點實驗室及眾多頂尖學者，是不少原創性技術的策源地，如噴鼻式新冠疫苗、針對家族性阿爾茨海默症的基因治療策略等。



針對該領域“高投入、高風險、長周期”的特點，香港特區政府近年來主動出招，推動成果落地：推出創新及科技基金，截至今年9月底已資助872個生物科技項目；成立“InnoHK創新香港研發平台”，旗下29所實驗室中的16所涉及生命健康領域……

