敘利亞局勢持續升級　多國外長展開密集外交

中評社北京12月7日電／綜合新華社駐外記者報導：敘利亞政府軍與反對派武裝的交火仍在繼續，反對派武裝5日攻入敘利亞第四大城市哈馬，進一步逼近首都大馬士革。與此同時，多國外長展開密集外交斡旋，為盡快結束敘利亞流血衝突付出努力。



敘利亞軍方消息人士6日說，敘政府軍當天使用火炮和導彈在哈馬南部和北部對反對派武裝實施打擊，造成反對派武裝數十人死傷。



敘利亞通訊社6日援引軍方消息人士的話報導說，敘政府軍正在部署更加堅固的防線，反對派武裝所謂“政府軍已從霍姆斯省撤軍”的說法不屬實，政府軍仍部署在該省及其周邊地區。



敘利亞媒體“沙姆調頻”6日報導說，敘政府控制下的塔爾圖斯省當天接納了來自阿勒頗、哈馬和霍姆斯等地約1.2萬名避難者，政府機構正全力為他們提供基本保障。



聯合國秘書長古特雷斯當地時間5日在紐約聯合國總部舉行的記者會上呼籲敘利亞衝突各方重新回到聯合國推動的政治進程以結束流血衝突，並敦促立即向敘利亞平民提供人道主義援助。



伊拉克政府宣布已在伊敘邊境加強兵力部署，並呼籲通過政治和外交手段避免敘利亞緊張局勢帶來的影響向周邊國家擴散。



伊拉克副總理兼外長侯賽因6日在巴格達同到訪的敘利亞外長薩巴格舉行會談，雙方討論了敘利亞局勢和兩國合作等問題。侯賽因表示，伊拉克高度關注敘利亞局勢發展，敘局勢關乎中東地區安全與穩定。薩巴格指出，敘伊兩國對當前敘利亞局勢有著共同擔憂，敘緊張局勢將給中東地區帶來新挑戰。雙方強調，願加強雙邊磋商和協調，確保地區安全穩定，維護共同利益。



伊朗外長阿拉格齊6日抵達巴格達訪問，並與伊拉克領導人討論了敘利亞局勢。據伊拉克媒體報導，伊拉克、敘利亞和伊朗三國外長當天還將舉行會晤並討論敘利亞問題。



約旦內政部6日宣布，關閉約旦和敘利亞邊境的賈比爾－納西蔔口岸，來自約旦的人員和車輛允許通過該口岸從敘利亞返回約旦，但前往敘利亞方向的通行將被禁止。約旦內政大臣馬贊·法拉亞表示，約旦正密切關注敘利亞局勢，約旦武裝部隊將保障邊境安全。



土耳其外交部6日證實，土耳其、俄羅斯和伊朗三國外長將於7日在卡塔爾首都多哈舉行會晤，商討敘利亞局勢最新情況。



俄羅斯塔斯社6日報導說，俄外長拉夫羅夫表示，穩定敘利亞局勢並非易事，這是一場涉及眾多參與者的“複雜”博弈。