島內呼籲民進黨不要阻礙兩岸交流

中評社北京12月7日電／據央視新聞報導，12月5日，大陸高校師生訪問團結束在島內9天8夜的交流參訪，搭機返回。連日來，訪問團所到之處都受到島內民眾熱烈歡迎，合影、簽名、交換禮物……歡呼聲、歡笑聲感染著現場的每一個人。



譚主觀察發現，訪問團的一舉一動都是島內媒體和社交平台捕捉的焦點：“馬龍和楊倩剛下飛機就‘炫’了一杯珍珠奶茶”“大陸師生愛吃台灣小吃”“清華女生游日月潭圓夢了”……遣詞用句充滿友善和喜悅。這說明，台灣社會期盼通過交流增進彼此的瞭解，加深兩岸的善意。有島內網友評論稱，這就是兩岸交流的意義。



害怕兩岸走近走親的民進黨當局偷摸著使絆子、扣帽子，下三濫的做法引發島內眾怒。兩相對比讓譚主真切地感受到，大陸師生訪問團再次赴台掀起的旋風衝破阻礙，匯聚起島內“要交流”的強大呼聲，為兩岸關係注入冬日暖流。



“陸生團刮旋風”



這是繼去年7月後，馬英九基金會第二次邀請大陸師生訪台。譚主注意到，不少島內媒體都對這兩次不同的時空環境作了對比。



《中國時報》社論指出，相比去年蔡當局“審核”陸生團來台一波三折，此次“審核”過程相當順利，民進黨當局也低調表示樂觀其成。“前後對比可知，兩岸氣氛變好了，交流阻礙變少了。”文章解釋道，賴當局上台後，兩岸情勢只會更壞、不會更好。之所以說“兩岸氣氛變好了”，根本原因在於島內主流民意發生了轉變。今年島內選舉結果顯示，六成民意不認同“抗中備戰”，支持兩岸“和平避戰”，民進黨淪為“雙少數”，必須要在兩岸政策上向多數民意妥協。



島內媒體紛紛以“陸生團刮旋風”為標題，事無巨細地跟蹤報導大陸師生在島內參訪的“盛況”，特別是馬龍、楊倩不管走到哪裡都被台灣迷弟迷妹熱情包圍，動情地表達崇拜與喜愛。分析人士向譚主指出，兩位奧運冠軍在島內受到追捧的深層原因，在於他們是中華民族的驕傲，激發出共同的民族情感，就連一些民進黨人士也想見到他們。前台北縣長周錫瑋表示，“尤其像馬龍這樣六塊奧運金牌的得主，是我們自己人、我們中國人，大家會有那種驕傲感”。

