瓊瑤：我的鄉愁，在大陸那整片的土地上

中評社北京12月7日電／12月4日，著名作家、編劇及影視製作人瓊瑤在台灣“翩然”離世，享壽86歲。大半個世紀以來，她留下的，是屬於兩岸共同的文化記憶，也是無論如何都“剪不斷的鄉愁”。



瓊瑤，原名陳喆，1938年生於四川成都。1942年，四歲的瓊瑤隨父母回到湖南衡陽祖居地；1944年至1945年，為逃避戰亂，隨父母從湖南逃難到重慶、瀘州；1947年，遷居上海；1949年，隨父母遷居至台灣台北。



童年時在大陸多個城市的輾轉生活，讓瓊瑤擁有了獨特的關於鄉音的記憶。在瓊瑤的自傳《我的故事》中，她回憶道：“我離開湖南時，說的是四川話。現在，我說的是略帶南方音的國語，鄉音，我甚至都不知道，我的鄉音是怎樣的？小時候，我的語言是複雜的，為了適應環境，我說過四川話，說過湖南話，說過上海話，說過北京話……如今，已演變成我目前唯一會說的國語了。”



雖然在大陸生活時年紀尚小，但故鄉卻始終令瓊瑤魂牽夢縈。在瓊瑤的作品《幾度夕陽紅》中，她曾細膩地描寫四川茶館；在《剪不斷的鄉愁》中，她勾勒出腦海中“暑襪街”（位於成都市的主城區，瓊瑤曾和家人在此居住）的畫面：“古老的石板小路，路兩旁老式的四合院，院中有合抱的大槐樹，枝丫伸出了有小花窗的矮墻”；也分享小時候家門前那令她印象深刻的油菜田：“門前有一大片的油菜田，每當油菜花開的季節，那金黃色的油菜花，似乎漫無止境地由地的這一邊，一直開到天的那一頭。油菜花。這麼多年以來，我記憶的底層，一直有一片盛開的油菜花。”



瓊瑤曾說：“我的鄉愁不在大陸的任何一點上，而在大陸那整片的土地上。”這份鄉愁在積蓄了39年之久後，終於化作詩句盡然傾吐，“從別後，盼相逢，幾回魂夢皆相同；滾滾長江東流水，卷我鄉愁幾萬重……今宵坐擁長江水，猶恐長江在夢中。”1987年11月，台灣當局開放台灣居民赴大陸探親，瓊瑤當即申請重回故土。闊別大陸39年後行走大陸多地的思緒與感受，皆在她的散文集《剪不斷的鄉愁》中娓娓道來。

