《黃土家族》新書發布會在京舉辦

中評社北京12月7日電／據中國台灣網消息，12月6日，由台海出版社出版的非虛構文學作品《黃土家族》新書發布會在兩岸青年書店舉行。這本書講述了一個跨越百年的家族史和兩岸分隔的動人故事，以真實的歷史與細膩的情感引發了讀者的廣泛關注。



在發布會現場，作者張遇與讀者分享了書中祖父張文學的流離一生：從1949年隨百萬大軍撤退至台灣，輾轉度過半個世紀的孤島生活，到跨越40年的分離後重返故鄉。這不僅是一部家族的尋根之旅，更是一代人的身份追尋和情感書寫。



張遇提到，祖父的故事就像是一部沒有童話結局的“可憐的小花”，展現了戰亂中個體生命的掙扎和漂泊。在分享中，張遇幾度哽咽：“書中的三代人物命運交錯，是時代賦予家庭的印記。我希望通過這本書，讓更多人瞭解兩岸間那段共同的歷史記憶。”



發布會上，出版社代表特別介紹了《黃土家族》的獨特價值。全書以翔實的史料、家族回憶和個人敘述為基礎，分為“回憶”“離散”“返鄉”“匯流”四部分，既有戰爭年代的動蕩，也有和平年代的重逢。書中不乏感人至深的細節，比如返鄉時綠皮火車窗外枯黃的景象，祖父帶回黃河水的故事，喚起了無數讀者的共鳴。



張遇表示，他將繼續以寫作為媒介，推動兩岸文化交流與對話。他希望《黃土家族》能夠成為橋梁，讓更多人瞭解兩岸間割不斷的文化和情感聯繫。發布會在一片熱烈的掌聲中圓滿落幕。《黃土家族》不僅是一段歷史的回顧，也是一份對家族、對故土深沉的告白。



