“汕尾市對台交流示範基地”揭牌儀式舉行

中評社北京12月7日電／據中國台灣網消息，12月6日，“汕尾市對台交流示範基地”揭牌儀式在汕尾市城區關帝廟舉行。來自廣東、山西、香港、澳門、台灣等地的各方朋友和汕尾鄉親鄉賢齊聚一堂，共同見證。廣東省委台辦副主任黃兆芬蒞汕指導“2024汕台青年交流月活動”。山西省運城市政協副主席劉國義、汕尾市委台辦主任謝威宣等出席揭牌儀式。



關公忠義文化，以其忠義仁勇為核心，傳承千載，澤被四方，深深植根於華夏子子孫孫心中。在台灣，關公文化影響廣泛，關公廟宇有2000多座，關帝公的信仰可謂遍及各個階層。



汕尾市城區關帝廟，作為山西關帝祖廟的南疆行宮，其信眾極廣，覆蓋本地、粵港澳大灣區以及台灣。汕尾關帝廟一直以來致力於弘揚關公文化核心價值，特別是在弘揚傳統文化，增強海內外文化認同，助力兩岸民眾增加交流、增進友誼、融合發展、促進統一方面作出了突出貢獻，產生了良好影響。



為適應兩岸關係發展新形勢，充分發揮汕尾對台交流特色資源優勢，汕尾市台辦因地制宜設立市級對台交流示範基地，進一步整合、豐富和拓展汕尾市資源優勢，與現有廣東省對台交流基地（鳳山祖廟）串聯起來，形成省、市兩級對台交流窗口平台，進一步推動汕台兩地交流合作、深化汕台融合發展、共同弘揚中華文化、增進兩岸同胞心靈契合。



汕尾關帝廟作為汕尾市首批市級對台交流示範基地，將繼續發揮自身資源優勢，促進汕台兩地加強交流合作，以更多形式、更高層次、更廣渠道搭建兩地民眾融合交流平台，為增進兩岸民眾民族認同、文化認同、國家認同，為兩岸和平統一發展做出更大貢獻。