台書畫家走進杭州校園：薪火相傳　墨韵滿園

中評社北京12月7日電／據中國台灣網消息，12月3日，杭州大關小學教育集團迎來了一批特殊的客人——來自台灣的書畫家們。他們不僅為大關校園增添了別樣的文化韵味，也為師生們帶來了一場別開生面的藝術盛宴。



踏入校園，書畫家們首先參觀了底蘊深厚的千年祥符廳，百年大關與千年祥符深厚交融的布置和裝飾都展現出祥符獨特的校園文化，書畫家們漫步其中，對大關獨特的美善故事給予了高度評價。



在絲綢非遺館內，精美的絲綢製品仿佛在訴說著古老而迷人的故事，書畫家們被精美的絲綢製品所吸引，不時駐足觀看。隨後，他們又來到了幾何圖書館，對學校豐富的藏書和富有色彩、空間感的閱讀氛圍贊不絕口。



在墨韵館，書畫家們更是流連忘返，他們仔細欣賞著館內的書法和繪畫作品，不時與學校師生交流心得。墨韵館內彌漫著濃濃的墨香，這墨香仿佛跨越了海峽，將兩岸的藝術氣息緊緊交融在一起。



台灣書畫家們還向學校贈送了他們精心創作的墨寶作品。這些作品不僅展現了書畫家們的心血和高超的藝術水平，也傳遞了他們對學校師生的美好祝福。校方領導代表全校師生接受了這份珍貴的禮物，並對書畫家們的到來表示衷心的感謝。



此次交流參觀活動就像一顆文化交流的種子，在校園裡生根發芽，不僅增進了兩岸同胞的情誼，也為學校師生提供了一個難得的學習機會。相信，在未來的日子裡，杭台兩地將繼續加強文化交流，共同推動中華優秀傳統文化的傳承和發展。（中國台灣網、杭州市台辦聯合報導）