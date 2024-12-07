烏媒稱美國近期將向烏克蘭提供大量軍事援助

中評社北京12月7日電／據新華社報導，《烏克蘭真理報》6日報導，正在美國訪問的烏總統辦公室主任葉爾馬克5日同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行會晤。



報導稱，沙利文表示，美國將在明年1月中旬前向烏方提供“數十萬枚炮彈、數千枚火箭彈和數百輛裝甲車”。美方支持在烏境外幫助烏克蘭訓練新軍。此外，未來數周裡，美國將對俄羅斯採取進一步制裁措施。



葉爾馬克4日宣布啟程訪問美國。據烏克蘭媒體報導，葉爾馬克將與美國現任總統拜登和當選總統特朗普團隊成員以及美國兩黨代表進行會晤。