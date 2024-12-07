馬斯克好友將任白宮“加密貨幣沙皇”

電子支付平台PayPal前首席運營官薩克斯。（圖源：路透社） 中評社北京12月7日電／據大公報綜合彭博社、《紐約時報》報導：美國候任總統特朗普5日宣布提名電子支付平台PayPal前首席運營官薩克斯（David Sacks），出任白宮新設的加密貨幣及人工智能（AI）沙皇一職。



特朗普在自家社交平台“真相社交”發文表示，薩克斯將指導政府在AI和加密貨幣方面的政策，並為加密貨幣業界定立法律框架，令加密貨幣在美國蓬勃發展，稱AI和加密貨幣對“美國未來的競爭力至關重要”。此外，薩克斯還會領導總統科學技術顧問委員會。



現年52歲薩克斯與特斯拉創辦人馬斯克是好友，兩人都是所謂“PayPal幫”的成員，當年有份參與創立PayPal。在今年大選中，薩克斯是矽穀最早公開支持特朗普的人士之一。今年6月，薩克斯在三藩市家中為特朗普舉辦籌款活動，籌款達1200萬美元，他於7月在共和黨全國大會上發表了演講，特朗普還參加過他的播客節目。薩克斯與候任副總統萬斯關係也很密切，並且是萬斯的重要資助者之一。上述任命進一步表明，馬斯克等人在特朗普新政府中的影響力日益增加。



此外，這也是美國聯邦政府首次設有專門負責加密貨幣和AI政策的高級官員，進一步鞏固了外界對特朗普政府打算放鬆對AI科技、尤其是加密貨幣監管的預期。特朗普矢言要讓美國成為“比特幣與加密貨幣的世界之都”。自11月5日特朗普在大選中勝選以來，比特幣價格累計升幅超過50%，12月4日一度升穿10萬美元。