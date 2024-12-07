美上訴法院維持TikTok強制出售令

今年4月，民眾在紐約法院高舉標語牌，反對TikTok出售禁令。（圖源：美聯社） 中評社北京12月7日電／據大公報綜合路透社、《紐約時報》報導：美國聯邦上訴法院6日裁決，駁回了短視頻社交平台TikTok推翻美國政府“不賣就禁”法案的請求，這意味著TikTok母公司字節跳動必須明年1月19日前將TikTok出售給一家非中國公司，否則將面臨在美國下架。



美國華盛頓特區巡回上訴法院三名法官6日駁回了字節跳動推翻美國政府“不賣就禁”法案的請求，並要求字節跳動必須在2025年1月19日之前出售TikTok。



美國國會在4月份通過針對TikTok的“不賣就禁”法案，並由總統拜登簽署成法。該法案以“國家安全”為由，要求字節跳動必須在2025年1月19日前出售或剝離TikTok在美資產，否則TikTok將在美國面臨封鎖。



TikTok母公司字節跳動表示，上述“不賣就禁”法案違反了美國憲法第一修正案，侵犯了TikTok1.7億美國用戶的言論自由權。報導稱，專家預計字節跳動將向最高法院上訴，但聯邦大法官們不一定會接受。



美國候任總統特朗普在第一任期內曾試圖禁止TikTok，但沒有成功。特朗普在此次總統大選前表示，他反對禁止TikTok。特朗普團隊的發言人在11月表示，特朗普將實施“拯救TikTok”的計劃，但並未透露具體實施方法。特朗普在6月入駐TikTok，目前有1460萬名粉絲，但自從大選日之後就沒有再發過新帖。



有分析指出，在特朗普明年1月20日就職之際，TikTok的強制出售，可能會使中美關係更趨緊張。