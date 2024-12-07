契稅優惠新政實施5日　效果顯著

中評社北京12月7日電／據新華社報導，記者6日從國家稅務總局獲悉，契稅優惠新政策實施五日以來，全國共有36.4萬戶家庭申報享受了契稅稅收優惠，累計減免契稅84億元，戶均減免2.3萬元。



國家稅務總局最新數據顯示，其中，個人購買140平方米及以下家庭唯一住房和第二套住房優惠政策減稅74.1億元，個人購買140平方米以上家庭唯一和第二套住房優惠政策減稅9.9億元。政策實施後，個人購買住房享受1%契稅最低優惠稅率的家庭比例，達到全部受惠家庭的92.4%，較政策實施前提高了17.4個百分點。由於此次將北京、上海、廣州、深圳4個城市購買家庭第二套住房也納入了政策範圍，4個城市符合條件的納稅人合計減稅7.1億元，有效降低了居民購房成本。



政策進一步促進了購房需求釋放，助力房地產市場止跌回穩。國家稅務總局數據顯示，12月1日至5日，全國房屋交易累計申報55.3萬套，同比增長24.8%。其中，北京、上海、廣州、深圳同比分別增長62.2%、87.2%、27.5%和66.4%。



此前，為促進房地產市場平穩健康發展，財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部發布相關公告，自12月1日起，將個人購買住房契稅優惠政策的住房面積標準由原來的90平方米提高到140平方米，即對個人購買家庭唯一或第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的唯一或第二套住房，分別減按1.5%、2%的稅率徵收契稅。北京、上海、廣州和深圳也能享受購買第二套住房契稅優惠政策。



