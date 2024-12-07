向新·向綠·向外：寧夏經濟何以向好

中評社北京12月7日電／據新華社報導，趕進度不“貓冬”，謀發展不歇腳。歲末寒冬，氣溫驟降，“塞上江南”大地上卻處處洋溢著火熱的幹勁。今年前三季度，寧夏全區實現生產總值3860億元，同比增長4.9%，連續11個季度高於全國平均水平；季度15項主要經濟指標中，8項指標增速位居全國前10位，3項位居全國前3位……



在諸多不利因素影響下，寧夏這份好於預期、高於全國的經濟成績單因何而來？走進企業車間、項目一線和消費市場，記者感受到這個西北小省區經濟成色向新、底色向綠、特色向外的發展趨勢。近年來，寧夏錨定目標修煉產業內功，梯度培育發展新動能，正在加速擺脫路徑依賴，走出一條揚長避短、特色發展的轉型新路。



成色向新



走進位於寧夏銀川的世界首個萬噸級鑄造3D打印智能工廠，明亮的廠房裡地面一塵不染，3D打印技術、AGV轉運、機器人自動清砂和組芯等技術，讓鑄件生產全程數字化，與人們印象中“苦、臟、熱、累、險”的傳統鑄造工廠完全不同。



作為一家有著近60年歷史的鑄造企業，寧夏共享集團股份有限公司加速從傳統鑄造向“智慧工廠”、高端裝備製造轉型。公司董事長彭凡表示，集團實現從單台設備到3D打印生產線，再到數字化工廠的產業化應用，通過高端化智能化綠色化轉型，在守住高端裝備關鍵零部件“基本盤”的同時，努力在3D打印高端裝備製造上占據一席之地。



現代煤化工、工業藍寶石、稀金鉭鈮鈹，一批批新技術、新材料、新產品撐起經濟發展新動能的背後，離不開寧夏近年來大力實施市場主體梯度培育和提質升級行動，引導企業聚焦實業、專注主業，在細分領域精耕細作，練就更多“獨門絕技”，培育更多“單打冠軍”。



寧夏工業和信息化廳數據顯示，今年前三季度，寧夏完成工業增加值1500多億元，增長8.5%，對全區經濟增長貢獻率達到63.5%，其中規上工業增加值同比增長10.1%，位居全國第三。值得注意的是，以大數據、雲計算為主的新興電信業務收入增長達28%。

