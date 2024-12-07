青海多措並舉　深入整治違規吃喝頑疾

青海省湟源縣紀委監委從違規吃喝、違規接受娛樂活動安排等入手開展監督檢查，嚴防“四風”問題反彈。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在某酒店前台瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，青海省海東市民和縣人大常委會原主任朵海生、原副主任王有連因違規吃喝受到留黨察看兩年、政務撤職處分；西寧市城中區人民法院立案庭原副庭長冷季平違規接受宴請、收受禮品禮金及其他違紀違法問題，受到開除黨籍、撤職處分……近期，青海省紀委監委接連通報曝光了多起違規吃喝問題，警示全省各級黨組織和廣大黨員幹部清醒認識正風肅紀反腐高壓態勢，釋放對不收斂、不收手的少數黨員幹部露頭就打、快查快處、嚴查重處的強烈信號。



此前，青海省開展6名領導幹部嚴重違反中央八項規定精神以案促改專項教育整治，針對違規吃喝頑瘴痼疾研究制定6方面18條整治措施，包括廓清思想誤區、開展黨性剖析、嚴查典型問題等舉措。“經過強有力的整治，面上違規吃喝得到遏制，但是隱形變異問題仍然易發多發，‘吃食堂’、‘吃老板’、‘吃下級’等老問題禁而未絕，‘借道吃’、‘跨省吃’、‘培訓吃’等新問題時有發生，說明有的黨員幹部對違規吃喝等問題的複雜性、頑固性認識不到位，工作中責任和壓力傳導還存在短板弱項。”該省紀委監委相關負責同志表示。



對此，青海省紀委監委制定出台《深入整治違規吃喝問題的若干措施》，包括要求各級黨委（黨組）通過開展專題研討，廓清錯誤思想；一體推進風腐同查同治，既“由風查腐”又“由腐糾風”；堅持“一案三查”，對發生多次、多人參與、影響惡劣的違規吃喝問題，在查處當事人的同時啟動問責程序，追究黨委（黨組）主體責任和紀委監督責任；公開通報曝光，用身邊事教育警示身邊人等九項內容。



“我紀律意識淡薄，造成惡劣影響，給單位抹了黑……”西寧市行政審批服務局副局長馬棟龑因違規接受管理服務對象宴請，在單位全體幹部大會上作出深刻檢討。發生違規吃喝問題後，當事人在本單位公開作檢討，是該省《深入整治違規吃喝問題的若干措施》中又一硬性規定，目的就是要讓當事人紅臉出汗，讓身邊人引以為戒。



最終，馬棟龑受到黨內嚴重警告、政務降級處分。與此同時，西寧市紀委監委啟動“一案三查”，對西寧市行政審批服務局黨組書記、局長予以誡勉，責令黨組成員、分管紀檢工作的副局長作出書面檢查。

