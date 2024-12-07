東莞：從工業母機之變看“世界工廠”升級

埃弗米數控設備科技有限公司的現代化生產車間。（圖源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，工業母機，是用來製造機器的機器，被稱為製造業的心臟。“世界工廠”東莞近年來成長起一批工業母機製造企業；與此同時，工業數字化改造也在加速進行。這一“硬”一“軟”的新變化如同工業底座的兩個巨大齒輪，正加速推動“世界工廠”不斷向上向新，進階升級。



工業母機激活新質生產力



“從今年3月搬到新廠，我們的面積擴大了8倍，但仍處於需求大於交付的狀態。”東莞市埃弗米數控設備科技有限公司總經理助理傅榮庭說，目前訂單已排到明年6月。



埃弗米2萬平方米的新廠房高大寬敞，超過100個機位同時作業。埃弗米的主打產品五軸聯動數控機床，是工業母機的典型代表，對企業的研發、集成能力要求很高。傅榮庭說，企業2019年營收5000多萬元，2023年超3.5個億。“珠三角密集的工業企業不斷升級，‘催’著我們一年一個台階增長！”



記者走進廣東智目科技有限公司車間，讓人眼前一亮：8個主軸同時作業的數控機床，艙門打開時，8塊高端手機攝像頭鋁合金結構件已同時完成加工。



2020年營收700萬元、2021年3000萬元、2022年7000萬元、2023年1.35億元、今年預計達3億元——這是智目科技近幾年的發展軌跡。



智目科技董事會秘書康晏龍說，企業的核心競爭力在於完全自主研發的工業控制軟件保障質量穩定可控，可以持續快速進行迭代升級。“我們有48款型號的設備，可以滿足不同行業不同材質的精密加工需求。明年1月第四個製造基地將在江蘇建成投產，預計達產後將增加100台／月設備的組裝產能。”



數據顯示，東莞市製造業占GDP比重持續穩定在50%以上的高位水平，工業母機數控機床產值超百億元規模。東莞今年上半年還出台了《東莞市推動工業母機產業高質量發展若干措施》，推出20條政策，通過工業母機激活新質生產力。

