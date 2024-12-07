河南用好監督窗口優化營商環境

中評社北京12月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，近期，河南省沁陽市紀委監委嚴查窗口單位不正之風和腐敗問題，制發紀檢監察建議書3份，督促市行政審批局修訂完善政務服務中心行為規範等制度機制，組織34家窗口單位對2424個事項的辦事指南進行重新梳理編制，設置綠色通道，讓政務服務省心更暖心。



近年來，河南省紀檢監察機關持續推動全省各級政務服務大廳設立“辦不成事”監督窗口。今年，以強化“辦不成事”監督窗口為切入點，持續開展優化營商環境監督治理，聚焦影響營商環境的不作為、慢作為、亂作為和背後風腐問題強化監督執紀問責，督促壓實主管監管部門責任，推動職能部門解難題、優服務、促改革，著力優化營商環境。



“嵌入式”監督推動作風轉變



日前，三門峽市紀委監委印發優化監督窗口建設的通知，進一步明確監督窗口受理事項範圍，規範問題處置，整治政務服務領域作風和腐敗問題。



政務服務大廳是服務群眾的第一窗口、優化營商環境的前沿陣地。河南省各級紀檢監察機關拓展監督窗口問題反映渠道，在窗口設置舉報電話、微信二維碼等，明確專人管理，及時受理訴求。同時，通過政務服務大廳、報紙電視、“兩微一端”等平台積極做好宣傳推介，督促相關職能部門轉變工作作風。



“對人為‘不給辦’事項，立行立改推動解決；對有政策障礙、需要多部門協調等‘很難辦’事項，由監督窗口以問題交辦等形式送相關單位協調辦理，限期答覆；對特別複雜、歷史遺留等典型問題，由黨風政風監督室商相關紀檢監察機構掛牌督辦，推動從‘辦成一件事’向‘辦成一類事’轉變。”河南省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。



河南省紀檢監察機關以監督窗口為載體，開展全流程“嵌入式”監督。入駐監督窗口的紀檢監察機關工作人員，對辦事大廳開展監督檢查和明察暗訪，隨機對窗口進行問詢、體驗和走訪，主動發現問題，瞭解企業和群眾感受，進一步傳導責任壓力。

