“人暢其行貨暢其流”——直擊青藏線物流園

工作人員正在西藏高原冷鏈物流港裝卸冷凍貨物。（圖源：新華社） 中評社北京12月7日電／據新華社報導，沿著青藏公路駛出格爾木，透過車窗，巍峨的昆侖山和一望無際的戈壁凍土盡收眼底。



記者走進青海省格爾木昆侖物流園，一排排大貨車整齊排列，司機們有的寒暄聊天，有的打盹小憩，還有些忙著跟親朋好友視頻聊天。



格爾木昆侖物流園於2017年建成。格爾木昆侖物流運業有限公司一期運營部總經理張建榮說，這裡是進藏前的最後的一個大型休整點，也是青藏公路配套最全、規模最大的園區之一，能解決司機們吃飯、住宿、汽修汽配等需求，在此停留的進藏車輛約占全部格爾木經停車輛的70%。



張建榮說，這兩年因西藏的發展建設需要，對鋼筋、型材等建材的需求量比較大，尤其是今年運送建材進藏的車輛特別多，平時主要為生活百貨、瓜果蔬菜等。



多年來，來自全國各地的貨運車、冷鏈物流車穿梭在青藏線上，翻過海拔5000多米的唐古拉山口，將各種生產生活物資運到西藏拉薩，青藏公路不僅帶動了人流、物流、信息流，還促進了西藏現代化發展。



位於青藏線國道109路邊的拉薩城投物流園，主要承接拉薩至全國的整車、大件等業務。



經營方拉薩城投物流有限公司負責人李曉軍說：“隨著青藏高原交通的發展，京東、伊利、德邦物流等大型企業紛紛入駐，在拉薩開設省級分公司的企業越來越多，同時西藏更多的青稞產品、藏藥等特色產品也銷往全國。”



同樣在青藏線國道109路邊，位於拉薩市堆龍德慶區的西藏高原冷鏈物流港內，大大小小的冷鏈物流車輛忙中有序。



走進一間面積約600平方米的機房，巨大的壓縮機和粗細管道直達天花板。物流港負責人楊顯慶告訴記者：“物流港是西藏規模最大的冷鏈物流基地，全靠這套設備制冷，我們使用的是環保型制冷劑，確保生態友好。”

