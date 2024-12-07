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外交部領事司司長龍舟會見洪都拉斯副外長
http://www.CRNTT.com   2024-12-07 12:03:29


（圖源：外交部）
　　中評社北京12月7日電／據外交部消息，2024年12月6日，外交部領事司司長龍舟應約同來華訪問的洪都拉斯副外長加西亞舉行會談。雙方同意加強領事合作，進一步便利雙方人員往來，推動中洪關係和各領域務實合作不斷邁上新台階。

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