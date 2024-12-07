福建師範大學舉行方志文獻中心揭牌儀式

共同揭牌 中評社香港12月7日電/12月6日，福建省委黨史方志辦、福建師範大學方志文獻中心暨省地方誌培訓基地揭牌儀式在福建師範大學旗山校區又玄圖書館舉行。省委黨史方志辦室務會議召集人、主任劉大可、副主任曹宛紅，福建師範大學黨委書記潘玉騰、副校長吳劍鋒等出席儀式。



省委黨史方志辦劉大可主任在致辭中指出，此次雙方合作成立“方志文獻中心暨地方誌培訓基地”，是優勢互補、互利共贏的一次有益嘗試和融合實踐，是對雙方過去合作的認可，更是對未來無限可能的期待。希望通過福建師範大學的平台，讓更多人能夠便捷地獲取到福建地情資料和研究編纂成果，為學術研究、文化傳承、社會教育等提供有力支撐。雙方將共同推動八閩優秀傳統文化研究，推出更多記錄新時代、謳歌新時代、服務新時代的優秀成果，多方位展現新時代八閩文化的氣韻和風采，在中國式現代化福建實踐中書寫燦爛的文化篇章！



福建師大黨委潘玉騰書記在致辭中表示，福建師大將以此次與省委黨史方志辦合作共建為契機，充分發揮雙方優勢，實現資源分享、優勢互補，充分發揮方志文獻中心暨地方誌培訓基地存史、資政、育人的功能，立足於全面系統收藏、展示各時期福建地方誌文獻等圖書資料，促進方志學術交流和人才隊伍培養，為促進方志學科的發展和地方文化的繁榮作出更大貢獻。



儀式上，省委黨史方志辦與福建師範大學正式簽訂共建方志文獻中心暨地方誌培訓基地協定，劉大可主任、潘玉騰書記共同為方志文獻中心與地方誌培訓基地揭牌，省委黨史方志辦在儀式上向我校圖書館捐贈福建省各級各地方誌文獻和年鑒3000餘冊。



方志文獻中心位於福建師大旗山校區圖書館六樓，面積近700平方米。現館藏各級各類地方誌文獻1萬餘冊，並配備方志檢索設備、閩台數位方志展示區及閱覽桌椅等。

