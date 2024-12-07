韓國國會今日下午進行尹錫悅彈劾案表決

中評社北京12月7日電／據央視新聞：當地時間7日上午，韓國總統尹錫悅發表電視講話，就“緊急戒嚴”事件致歉，並表示不會迴避責任，也絕不會有二次戒嚴，同時稱將把包括其總統任期在內的政局穩定方案交予執政黨決定。韓國執政黨黨首韓東勛表示尹錫悅已不能正常履職，提前結束任期不可避免。而最大在野黨黨首李在明對尹錫悅的講話表示失望，認為其下台是解決局面的唯一辦法。



韓國國會將於7日下午就尹錫悅的彈劾案進行表決，若通過，尹錫悅將被立即停職，但仍需等待憲法法院最終裁決。據悉，會議中將對任命獨立檢察官調查總統夫人金建希操縱股價案真相的 “金建希特別檢察法”進行表決，隨後對“尹錫悅總統彈劾案”進行表決。預計最終結果將於當地時間當天18時以後會由國會議長宣布。



韓國總統尹錫悅3日晚發布緊急戒嚴令，又於4日凌晨宣布解除戒嚴令。戒嚴風波引發韓國社會聲討。5日凌晨，韓國在野黨向國會全體會議報告彈劾尹錫悅動議案。



尹錫悅1960年12月出生於韓國首爾市，於2016年任朴槿惠“親信幹政”事件特別調查組組長，2019年7月任檢察總長。2021年6月，尹錫悅宣布競選總統。2022年3月10日，尹錫悅在韓國總統選舉中獲勝，並於當年5月10日宣誓就任。



韓國民意調查機構11月29日發布的民調結果顯示，尹錫悅所獲支持率為19%，繼續在低位徘徊；不支持率為72%，連續數周處於70%以上高位。民調結果顯示，尹錫悅在經濟民生領域工作不力、妻子牽涉醜聞以及他在外交領域表現不佳，是一些受訪者作出負面評價的主要原因。

