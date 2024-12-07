泰國慶祝傳統菜肴冬陰功申遺成功

中評社北京12月7日電／據新華社消息，泰國文化部6日傍晚在首都曼谷舉行為期3天的活動，慶祝泰國傳統菜肴冬陰功入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。



冬陰功，也叫酸辣蝦湯，是泰國中部最具代表性的菜肴之一，尤其盛行於湄南河流域。聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會4日通過評審，決定將“冬陰功”列入人類非物質文化遺產代表作名錄。



同日入選的還有泰國與文萊、印度尼西亞、馬來西亞和新加坡聯合申報的“可巴雅：知識、技能、傳統和實踐”項目，可巴雅是一種盛行於東南亞地區的傳統女性服飾。



泰國總理佩通坦在視頻致辭中表示，冬陰功反映出能夠平衡風味與營養的泰式烹飪藝術，這道知名菜肴已成為泰國文化遺產的代表。



泰國文化部長素達萬現場致辭表示，文化部將與泰國人民共同努力，保護、傳承好非物質文化遺產，並希望借助冬陰功、可巴雅兩項文化遺產吸引更多人來到泰國，幫助創造就業機會和刺激經濟。



此次慶祝活動包括非遺知識展覽、冬陰功烹飪示範、可巴雅時裝秀和文化表演等。



除冬陰功和可巴雅外，泰國還有4個被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄的項目，分別為泰國孔劇、泰式傳統按摩、泰國諾拉舞以及泰國宋幹節。