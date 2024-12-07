訪埃及沙漠裡的中國光伏企業　共創美好生活

中評社北京12月7日電／據新華社報導，每個工作日清晨，艾哈邁德·卡邁勒都會駕車駛入埃及南部阿斯旺省沙漠腹地的本班光伏產業園，開始一天的工作。“我每天工作的第一件事就是檢查電站運行狀態，確保一切正常。人員和設備安全是首位的，其次是高效發電。”卡邁勒說。



卡邁勒是三峽國際能源投資集團有限公司旗下亞非綠色能源投資有限公司新能源電廠本班光伏電站項目現場經理。與此前工作相比，他對現在的工作更滿意，一家人也因此從埃及北部的亞歷山大省搬來阿斯旺定居。



“公司鼓勵我承擔更多工作，並給我機會管理5個發電站項目的運維，這對我是一個挑戰，我要盡全力做好。我在工作中提高了技術和人事管理能力，並接觸到不同的文化。”卡邁勒的言語中展現出幹練與嚴謹，也表達出做好工作的信心。



充沛的光照讓埃及具備得天獨厚的光伏發電條件。本班光伏產業園占地面積37平方公里，規劃建設40座太陽能發電廠，總裝機容量約2千兆瓦，目前已有32座發電廠建成並投入運營。廣袤的撒哈拉沙漠中，高高架起的光伏板像棋盤格一樣鋪展開，從高處俯瞰猶如藍色海洋。光伏板跟隨太陽的位置調整角度，炙熱的陽光被源源不斷轉化為電力能源。



光伏面板、逆變器、變壓器、中央控制室……卡邁勒如數家珍般介紹著這些設備。“園區內光伏電站的設備大多來自中國，”卡邁勒說，“中國的光伏技術和價格優勢無可匹敵。”



根據埃及電力和可再生能源部今年4月發表的聲明，本班光伏產業園將幫助埃及增加可再生能源的使用，預計每年可減排200萬噸二氧化碳。



距離本班光伏產業園約15分鐘車程的地方，一座裝機容量500兆瓦的單體光伏電站剛完成建設。這就是目前中國企業在埃及承建的規模最大的光伏發電項目——中國能源建設集團浙江火電建設有限公司埃及康翁波光伏電站。



“我有幸加入中國公司，並接觸到如此大的項目。”在光伏行業打拼多年的馬哈茂德·巴格達迪目前是該光伏電站項目的副經理。他高興地說，項目建設為近萬名當地人提供了工作機會。



“項目建設人員中95%以上都是埃及當地人，其中不少來自阿斯旺省。項目相關的道路、圍欄等基礎設施建設也都由附近社區的小承包商承建。”巴格達迪說，“埃及員工通過參與項目建設獲得了寶貴經驗。中東地區光伏項目越來越多，我們項目建設尚未完全結束，已有阿聯酋、沙特的公司來這裡招人。”



結束走訪企業行程，已是傍晚時分。在沙漠的盡頭，落日壯麗，夕陽金色的餘輝灑在頭戴安全帽、身穿工作服的光伏企業員工身上，他們正行走在中埃攜手利用陽光打造美好生活的奮鬥路上。