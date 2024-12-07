南共市與歐盟達成自貿協定

中評社北京12月7日電／據新華社報導，南方共同市場（南共市）輪值主席、烏拉圭總統拉卡列6日在首都蒙得維的亞宣布，南共市－歐盟自由貿易協定談判於當天結束，雙方就該協定文本達成一致。



當天上午，拉卡列、巴西總統盧拉、阿根廷總統米萊、巴拉圭總統培尼亞在蒙得維的亞同歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會談。會談中，各方同意結束南共市－歐盟自貿協定談判。談判結束後，自貿協定文本將進入翻譯和法律審查階段，之後將由各方立法機構進行投票表決。



拉卡列在會後舉行的新聞發布會上表示，持續20餘年的南共市－歐盟自貿協定談判終於結束。這份協定不僅將促進經貿往來，還將加強各方團結。



南共市－歐盟自貿協定談判開始於1999年。2019年各方本已達成初步協議，但歐盟方面質疑巴西涉及氣候變化的政策，堅持要求協議加入保護森林和應對氣候變化的具有法律約束力的承諾，導致協議未獲批准。此後，歐盟與南共市經過多次磋商，對協議文本的環保、知識產權等數個章節進行修改，並最終達成共識。



1991年3月，阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭四國總統在巴拉圭首都亞鬆森簽署《亞鬆森條約》，宣布建立拉美區域一體化組織南方共同市場。1995年1月，南共市正式啟動。2023年12月7日，南共市在於巴西里約熱內盧舉行的第63次首腦會議上宣布，玻利維亞成為南共市正式成員國。