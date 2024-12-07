俄白兩國領導人簽署聯盟國家安全保障條約

中評社北京12月7日電／據新華社報導，俄羅斯和白俄羅斯聯盟國家最高國務委員會6日在白俄羅斯首都明斯克召開會議，白俄羅斯總統盧卡申科和俄羅斯總統普京出席會議，簽署俄白聯盟國家安全保障條約並通過俄白聯盟國家安全構想。



盧卡申科在會上說，隨著安全保障條約和安全構想的簽署和批准，兩國在軍事領域的戰略聯盟和協調行動達到前所未有的水平。這將有利於保障白俄羅斯和俄羅斯的領土完整不受侵犯，維護兩國主權和獨立，為兩國人民的和平生活提供保障。



普京在會上表示，西方國家蓄意加劇緊張局勢、製造悲劇，其不負責任的政策正將世界推向全球衝突的邊緣。俄白聯盟國家安全保障條約規定了互相保障國防的同盟義務，雙方將使用一切力量和手段保護兩國主權、獨立和憲法秩序，以及聯盟國家領土和邊境完整、不受侵犯。



在會後的記者會上，盧卡申科對白俄羅斯西部邊境和烏克蘭局勢表達了擔憂，並詢問普京是否有可能在白俄羅斯境內部署“榛樹”高超音速彈道導彈。普京表示，隨著明年下半年“榛樹”導彈系統在俄羅斯實現量產並在俄戰略導彈部隊服役，將有可能在白俄羅斯境內進行部署，但還需討論具體成本、射程、基礎設施等技術細節。



兩國領導人在會議期間還討論了關於建立統一電力市場、取消通信漫游、保護消費者權利等問題，旨在進一步深化俄白聯盟國家全面一體化進程。



俄白兩國於1999年12月8日簽署建立俄白聯盟國家條約，規定兩國在保持各自國家主權、獨立和國家體制的同時，建立邦聯性質的國家。