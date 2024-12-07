浙江衢州科技強農　展現高質量發展新圖景

中評社北京12月7日電／據新華社報導，初冬時節，浙江省衢州市常山縣的太公山胡柚基地裡，飽滿的果實掛滿枝頭，飄著陣陣清香。智慧大棚裡，智能監控系統保駕護航，胡柚種苗茁壯成長。



胡柚是常山縣的“土特產”，也是當地的“致富果”。常山縣胡柚產業發展中心副主任汪麗霞指著滿山的果樹說，除了銷售胡柚鮮果，在常山胡柚還會被“吃幹榨盡”。圍繞“飲、食、健、美、藥、香、料、茶”八大類系列產品定位，當地開發了胡柚膏、胡柚汁、雙柚汁、胡柚青果茶等96款精深加工產品。



這背後離不開科技的支撐，當地許多企業、農戶與科研機構開展了深度合作。胡柚種植大戶樊利卿就在浙江大學科研人員的幫助下，在自己的500多畝胡柚林嘗試了生態循環養殖。通過林下養雞，每畝增收約1萬元。“土雞可以吃蟲除草，糞便還能作為有機肥。在胡柚林裡長大的土雞，產下的土雞蛋還能賣到城市餐桌。”樊利卿說。



2023年，常山縣“一只果”（胡柚和香柚）產業總產值突破45億元，帶動全縣從業人員增收12億元以上。



近年來，衢州市大力發展智慧農業，結合本地特色產業基礎，以科技創新為抓手，著力推動農業高質量發展。



在柯城區石室鄉，烏溪江畔的鱘魚養殖加工基地裡，工人們正緊張地忙碌著。搓卵、清洗、瀝水……16道工序在15分鐘內一氣呵成。



全球市場三分之一的魚子醬產自衢州。作為當地魚子醬生產出口領域的龍頭企業，衢州鱘龍水產食品科技開發有限公司自2021年建立企業研究院以來，已取得多項鱘魚養殖技術成果。“我們正在探索AI技術、無人機技術的實際應用。”鱘龍科技企業研究院智慧漁業研發人員郭成說。



在衢江區高家未來農業園區，種植架上一排排辣椒、番茄生機勃勃，保溫、通風、水肥一體化系統等智能化設備“配合默契”，這是當地引進“壽光模式”的成果。以市場為導向、以科技和改革為動力、以農業產業化為目標，這一模式提高了當地農業生產效益和競爭力。



來自“蔬菜之鄉”山東壽光的管理人員王濤介紹，園區已建成投用的一期項目占地100畝，根據本地種植條件選育的蔬菜品種，上市後供不應求。目前，占地198畝的二期工程正在緊鑼密鼓推進。



一只果、一條魚、一棵菜……行走在衢州的鄉村，感受到科技賦能讓農業活力更足。把握科技創新前沿以“智”提“質”，正成為衢州農業高質量發展的強勁動力。