江西豐城：江南破爛王蛻變循環經濟示範城

中評社北京12月7日電／據新華社報導，廢鋁打碎熔煉加工後制成精美輪轂，廢棄塑料變成用途廣泛的再生塑料顆粒，廢棄電子產品被提煉出稀有貴金屬……在江西豐城市循環經濟產業園內，這些無用的“破爛”成為寶貴的資源。



豐城市的循環經濟，起步於街頭巷尾的“收破爛”。幾十年前，豐城人肩挑籮擔，走遍全國，以“雞毛換糖”的方式收購廢品，然後逐漸集中、規模發展。為規範管理，豐城市於2002年啟動建設圍裡廢品市場，並在隨後數年間，把它發展成總面積超386畝、經營戶超200家的大型廢舊物品集散地。來自豐城的十餘萬名從業人員，將3000餘家回收網點開到了全國200多個大中小城市，豐城也成了業內知名的“江南破爛王”。



但因為生產方式粗放、缺少環保措施，廢舊物資回收產業自身變成“污染源”，圍裡廢品市場臟亂差的環境，嚴重影響了周邊居民的生活，也不利於城市未來發展。豐城市以壯士斷腕的決心關停“散亂污”企業，並於2007年開始建設豐城循環經濟產業園，全面整合循環產業資源，從粗放式發展向可持續發展轉變。



截至目前，豐城循環經濟產業園已簽約企業200餘家，其中規上企業129家，形成廢舊資源回收、拆解、分選、熔煉、精深加工的完整循環經濟產業體系，構建了再生銅、再生鋁、再生塑料三大產業鏈條，正全力打造稀貴金屬、羽絨加工兩大特色產業鏈條。



走進江西金數來環保有限公司廢舊金屬回收拆解園，只見一棟棟廠房被劃分成大小不一的倉庫，分門別類堆放著銅、鐵、鋁等廢舊金屬。公司負責人黎賢聖說，產業園裡共有3個拆解回收園，搭建起循環經濟產業鏈的前端基礎，企業可以直接從這裡採購原料，熔煉加工成所需產品，減少了運輸成本和生產成本。



近年來，產業園精準聚焦產業鏈構建開展招商，營造出上下游企業相互銜接、共生代謝的再生資源產業集群發展環境，通過“回收—拆解—再生—利用”模式，打造了鋁水直供、原料互通等多產業交錯的格局，實現資源內循環，有效為企業降本增效。“產業園的鋁製品企業不用購買鋁錠後進行溶解再生產，僅鋁水直供這一項，就能節約每噸六七百元的成本。”豐城循環經濟產業園黨委書記王華波說。



如今，豐城摘掉“江南破爛王”的帽子，把循環經濟產業發展成首位產業，出台了一系列支持舉措。當地始終把生態優先作為循環經濟高質量發展的前置條件，嚴把企業准入關；專班制的服務團隊為企業提供“保姆式”服務；與高校合作成立循環經濟產業豐城研究院、豐城有色金屬及先進材料產業研究院等，助力企業工藝裝備升級、產品質量提升。2023年，豐城市循環經濟產業實現工業總產值近500億元，占全市工業總產值比重超60%。



“國家循環經濟示範城市”“國家‘城市礦產’示範基地”“國家綠色產業示範基地”……一塊塊“國家隊”的牌子，讓豐城成為中國循環經濟領域的高地、綠色發展的典範。“發展循環經濟是實現經濟綠色轉型的必由之路。”豐城市市長張書基說，豐城循環經濟可持續發展，正在不斷為城市發展壘起一座座“金山銀山”。