全球首個！全產業鏈風電產業園有何特別？

記者探訪全球首個全產業鏈風電產業園。（圖源：央視網） 中評社北京12月7日電／據央視網報導，12月6日結束的2024“汕頭國際風電技術創新大會”發布《全球海上風電產業鏈發展報告》。《報告》顯示，未來我國風電將繼續保持提速發展，我國海上風電也將進入大規模開發階段。



我國海上風電將進入大規模開發階段



到2025年，中國海上風電新增裝機容量有望超過2000萬千瓦。預計2024—2033年全球會新增4.1億千瓦的海上風電裝機容量，即到2033年年底，全球海上風電累計裝機容量將達到4.86億千瓦。



2024—2030年，亞太地區海上風電新增裝機容量超過1.2億千瓦。到2030年，亞太地區海上風電累計裝機容量將達1.6億千瓦。大規模的風電開發，也使得風電的成本大幅下降。



記者探訪全球首個全產業鏈風電產業園



在以往，風電機組產業鏈長，裝備製造企業較為分散，數百噸重的風機設備動輒就要海陸聯運上千公里，再進行組裝。在剛剛結束的2024汕頭國際風電技術創新大會期間，全球首個全產業鏈風電裝備製造產業園也在當地投產。這個園區有啥不一樣？



從風電產業園區整體的沙盤上，可以看到每一個廠房之間的距離非常近，有的衹有幾米的間距。風機主要配件的廠房像一個巨大的流水線一樣串聯起來。從最遠處的軸承生產車間，再到中間的齒輪箱廠房，再到發電機生產車間，這些風機的主要配件，一環接一環進入到最後的總裝車間進行組裝。

