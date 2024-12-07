回歸祖國25年來，澳門經濟實現跨越式發展

中評社北京12月7日電／據央視網報導，澳門回歸祖國25年來，向世界展示了具有澳門特色“一國兩制”的成功實踐。澳門特區政府主要官員近日接受記者採訪時表示，25年來，澳門經濟快速增長、民生持續改善，在融入國家發展大局的進程中，澳門也迎來愈加廣闊的發展天地。



大三巴牌坊，遊客如織，“熱烈慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立25周年”的標誌吸引遊客紛紛留影紀念。澳門街頭，洋溢著迎接特區25歲生日的喜慶氛圍。



澳門擁有豐富的歷史建築、多元美食、精彩演出等等，向世界展示獨特魅力，人口雖然僅有60多萬，但年接待旅客量數千萬人次。



澳門特區政府經濟財政司司長 李偉農：到11月中旬，我們已有超過3000萬人次的遊客來到澳門。現在在澳門基本上不要用現金，這也是五年來我們在普惠金融上的一個重要節點，內地的電子支付工具在這裡都非常方便。另外，澳門在2023年和2024年連續被評選為“最佳亞洲會議城市”以及“最佳會議商務城市”，體現了澳門在商務旅遊以及會展方面的優質服務獲得了國際的認可。



澳門加快推進經濟適度多元發展，明確了“1＋4”產業發展方向：



“1”是按照建設世界旅遊休閑中心的目標要求，做優做精做強綜合旅遊休閑業；



“4”是持續推動大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等四大重點產業發展。



澳門特區政府行政法務司司長 張永春：在“一國兩制”之下，澳門具有一些獨特的優勢，例如澳門經濟開放程度高，在貿易、稅收、金融、貨幣及民航等方面可以自行制定政策，有單獨的關稅區地位，旅遊文化資源多，與葡語國家聯繫密切，基於這些優勢，澳門把自身所長和國家所需結合起來，取得了實實在在的進展。事實證明，“一國”原則堅持得越好，“兩制”的便利就發揮得越好。



回歸祖國前的澳門，經濟連續多年負增長。而今年25歲的澳門特區，已經摘下多項引以為傲的國際桂冠。比如在2024年《福布斯》雜誌公布的最富有國家（地區）排名中，澳門居全球第二、亞洲第一。



1999年至2023年，澳門人均GDP由1.5萬美元增至6.9萬美元。在實現經濟跨越式發展的同時，澳門居民獲得感和幸福感不斷增強。澳門初級衛生保健體系被世界衛生組織評為“太平洋地區典範”，澳門全面實施15年免費教育，教育福利在亞洲遙遙領先。



2019年2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，明確澳門作為大灣區四大中心城市之一和區域發展核心引擎。



2021年9月，橫琴粵澳深度合作區掛牌成立，打開“琴澳一體化”發展新篇章。



張永春：澳門地域比較小，制約了澳門的發展。澳門回歸祖國之後，中央先後授權澳門對橫琴島澳門大學校區、橫琴口岸澳方口岸區以及相關的延伸區進行管轄。澳門特區的管轄面積和發展空間不斷擴大，促進了澳門經濟的發展，也便利了澳門居民的生活。特區政府高度重視參與大灣區以及橫琴粵澳深度合作區的建設，如何加強機制對接和規則銜接，是我們的一項重要工作。



李偉農：發揮好自身優勢，融入國家發展大局是澳門的重要任務，把澳門國際大都市“金名片”擦得更亮。