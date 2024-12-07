戴維·珀杜是誰？特朗普為何選他做駐華大使

中評社北京12月7日電／據央視新聞報導，美國當選總統特朗普於當地時間12月5日在社交媒體上宣布，提名戴維·珀杜（David Perdue）為美國新任駐華大使。



戴維·珀杜是一名共和黨人，曾於2015年至2021年擔任佐治亞州聯邦參議員。特朗普在聲明中說，“他將幫助我實施維護該地區和平的戰略，並在與中國建立富有成效的工作關係方面發揮重要作用”。



他是誰



商人，曾在新加坡和香港居住多年



戴維·珀杜於1949年12月出生在美國佐治亞州，曾在多家大型公司擔任高管。



珀杜曾擔任連鎖零售商店達樂公司（Dollar General）和體育用品公司銳步公司（Reebok）的CEO，也曾擔任零售公司莎莉公司（Sara Lee）的高管，從事公司管理和國際商貿的時間長達40年。



在這期間，他在新加坡和香港居住多年。據《華盛頓時報》報導，在達樂公司任職期間，他積極推動該連鎖商店進軍中國市場。在莎莉公司任職期間，他推動該公司從香港開始拓展亞洲市場的業務。



參議員，曾訪問中國



2015年至2021年，珀杜擔任佐治亞州聯邦參議員，曾任參議院海權委員會主席，也曾在參議院外交關係委員會等任職。



2019年9月，珀杜與美國國會參議院“美中工作小組”共同主席、參議員戴恩斯一同訪問中國。

