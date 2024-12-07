新總理任命未決　法國政治呈現碎片化趨勢

中評社北京12月7日電／據新華社報導，法國總統馬克龍5日批准了總理巴尼耶的辭職請求，並於當晚發表電視講話說，將在“未來幾天內”任命新總理。目前，法國新總理人選仍未宣布。分析人士指出，這是馬克龍6月解散國民議會以來法國政壇的又一次“政治地震”，反映出近年來法國政治呈現日益碎片化的發展態勢。未來無論誰出任法國新總理，都將面臨當下國內政治僵局造成的艱巨挑戰。



新總理任命懸而未決



本月2日，巴尼耶動用法國憲法相關機制，不經國民議會投票而“強行”通過明年的社保預算案，國民議會中的左翼和極右翼議員隨後對巴尼耶政府發起彈劾。國民議會4日晚投票表決通過對政府的不信任動議。巴尼耶5日代表政府向馬克龍遞交辭呈。同日，馬克龍批准了巴尼耶的辭職請求。這是1962年以來法國政府首次被議會推翻，巴尼耶政府也由此成為法蘭西第五共和國任期最短的政府。



輿論原本預計馬克龍會快速提出新總理人選。不過，當天法國並沒有等來新總理的任命。5日晚，馬克龍面向全國發表電視講話，稱將於“未來幾天內”任命新總理。



馬克龍上一次發表全國性電視講話還是在今年6月9日。當時，因法國執政黨復興黨在歐洲議會選舉中的得票率遠低於極右翼的國民聯盟，馬克龍發表電視講話宣布解散國民議會，提前舉行選舉。7月初，國民議會選舉第二輪投票結束，屬於“中間派”的執政黨聯盟與左翼聯盟聯手阻止國民聯盟成為國民議會第一大黨，但執政黨聯盟未能獲得第一大黨地位，國民議會出現左翼、中間派和極右翼“三足鼎立”的格局。時任總理阿塔爾隨後辭職。在經歷了前所未有的超50天“無政府”狀態後，馬克龍於9月5日任命巴尼耶為總理。



分析人士指出，巴尼耶在被任命僅3個月後就辭職引發法國政壇震動，這一結果早有端倪。法國媒體認為，在國民議會“三足鼎立”的背景下，巴尼耶要想“坐穩”總理位置，需要三大陣營當中至少兩家的支持或默許，而這三大陣營幾乎兩兩相斥，給巴尼耶政府施政帶來巨大阻力。這次巴尼耶下台，正是由於明年的社保預算案缺乏足夠的議員支持，於是他動用憲法相關機制，試圖不經國民議會投票而通過預算案，引發左翼和極右翼議員不滿，招致彈劾。

