閩港智庫論壇：楊仁飛論香港在兩岸融合優勢

廈門市台灣學會副秘書長楊仁飛（中評社 束沐攝） 中評社香港12月8日電（記者 束沐）廈門市台灣學會副秘書長、研究員楊仁飛在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，香港、澳門兩個特別行政區在融入國家發展戰略、參與兩岸融合發展、促進國家完全統一進程中，有自己的比較優勢，相信可以發揮更積極的作用。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者展開了深入探討。



福建探索融合發展新路 促台灣民心回歸



楊仁飛表示，兩岸融合發展是新時代黨解決台灣問題總體方略的重要組成部分，是實現國家完全統一的實踐路徑之一。十年前，習總書記提出兩岸融合發展，之後多次強調，福建要在推進海峽兩岸融合發展新路上，要利用閩台得天獨厚的優勢，先行先試、積極作為，發揮先鋒、模範作用。一年多前，中共中央、國務院頒布支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合示範區的意見，接著福建省協同中央有關部門，出台了一系列細化落實措施與推動清單，使福建兩岸融合發展示範區的建設進入新階段，全省各市、各部門有了比較具體化、可操作的兩岸融合實踐推進指南。她將福建推進兩岸融合實踐經驗，總結以下幾點：

