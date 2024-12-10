閩港智庫論壇：束沐論港台融合實踐與啟示

中評智庫基金會副秘書長束沐（中評社圖片） 中評社香港12月10日電／中評智庫基金會副秘書長束沐在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，兩岸融合發展從概念、理念，上升到政策體系、思想理論，從局部性、試點性探索，上升到全域性、各領域深化，前後經歷了10年時間，集中體現於福建對台工作、落腳於兩岸融合發展示範區建設。港台之間各領域雙向交流根基深厚，已具有“雙向融合”的基本要件，港台融合與粵港澳融合的實踐經驗對閩台融合具有參考意義。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者展開了深入探討。



四梁八柱 閩台融合已形成“綜合性政策架構”



束沐認為，福建推動兩岸融合發展從實踐、認識，再實踐、再認識的過程，總的來看，“四樑、八柱、一屋頂、一平台、一基礎、一工程”的綜合性政策架構已初具規模。“四樑”包括：區域融合，產業融合，社會文化融合，公共服務融合；“八柱”包括：部省聯席推進機制、地方涉台立法機制、同等待遇政策落實機制、“廈金”和“福馬”官方聯繫機制、“小三通”人員往來機制、宗親交流機制、鄉建鄉創機制、基層治理機制；“一屋頂”是去年9月發佈的《意見》；“一平台”是海峽論壇交流平台；“一基礎”是“五緣”基礎；“一工程”是“新四通”工程。



他表示，上述“綜合性政策架構”既具有特殊性，也具有普遍性。一方面，內地和港澳之間早在2003年就建立起綜合性經濟合作架構（CEPA），粵港澳大灣區自2015年首次提出以來，在黨中央的正確領導和粵港澳三地積極配合之下，中央政府、廣東省、港澳特區之間的制度化融合發展政策法規體系已經充分見效，並且已經發生了從經濟基礎到上層建築的積極質變，也為閩台融合發展提供了充分經驗借鑒與模式參考。



他指出，另一方面，港台關係作為兩岸關係中的特殊組成部分，在兩岸融合發展過程中的作用和角色，尚未展開較為深入的理論化探討，事實上“港台融合發展”既是歷史、也是現實，但很少被提及、研究或注意，故有必要將“港台融合”與“粵港融合”、“閩台融合”提升到同等層次進行分析。

